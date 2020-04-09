Bakan Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Evimizi terketmeyelim. Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya, inanmaya devam edelim
|09 Nisan 2020 13:24
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.
Soylu, Twitter hesabından "#BirlikteBaşaracağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, "Evimizi terketmeyelim. Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim. İnanmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.
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