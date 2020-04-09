Bakan Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı

TOÇ BİR-SEN'DEN 'KORONAVİRÜSÜN TARIMA OLASI ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ' RAPORU Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen); Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en statejik sektörlerin başında gelen tarım sektöründe oluşabilecek olası olumsuzlukları önlemeye yönelik yapılabilecek kısa, orta ve uzun vadeli planlara ilişkin bir odak analizi hazırladı