AYM: Mahkemeye yapılan itirazın 'gerekçesiz' reddi, hak ihlali
|09 Nisan 2020 13:25
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Anayasa Mahkemesi, alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulan ve idari para cezası verilen sürücünün mahkemeye yaptığı itirazın gerekçesiz reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı.
Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Eskişehir'de trafik ekiplerince yapılan kontrollerde bir sürücü 0,76 promil alkollü çıktı. 844 lira idari para cezası verilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Alkol almadığını, iş yerinden gece vardiyasından çıktığını savunan sürücü, yapılan ölçümden 51 dakika sonra devlet hastanesine giderek kan testi yaptırdı ve kanında alkol bulunmadığına dair rapor aldı.
Sürücü, alkol test cihazının hatalı olduğunu, devlet hastanesinden verilen raporda alkolsüz olduğunun tespit edildiğini belirterek, karara itiraz etti.
Sürücünün itirazı Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. Sürücü, itiraz süreçlerinin ardından idari yaptırım kararının kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, idari yaptırım kararına itirazlarının gerekçe gösterilmeden reddedildiğini belirterek, adil yargılanma hakının ihlal edildiğini öne sürdü.
- Anayasa Mahkemesi kararı
Anayasa Mahkemesi, başvurucunun adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı.
Yüksek Mahkemenin kararında, Anayasa'nın 141. maddesi ile bütün mahkemelere kararlarını gerekçeli yazma yükümlülüğünün getirildiği, gerekçeli karar hakkının, kişilerin adil şekilde yargılanmalarını sağlamayı ve denetlemeyi amaçladığı belirtildi.
Kararda, "derece mahkemelerinin kendilerine sunulan tüm iddialara yanıt vermek zorunda olmadığı ancak davanın esas sorunlarının incelendiğinin gerekçeli karardan anlaşılması gerektiği" kaydedildi.
Somut olayda, hakimliğin başvurucunun itirazını reddettiği kararında, "idari yaptırım kararının hukuka uygun olduğunun belirtilmesi ile yetinildiği, başka bir gerekçeye yer verilmediği" aktarılan kararda, "Hakimliğin, başvurucunun itirazına temel teşkil eden, sonuca etkili olabilecek iddiası hakkında değerlendirme yapmayarak, bunu yanıtsız bırakması verilen kararda yeterli gerekçenin bulunduğunun kabul edilmemesi sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle yargılama süreci bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başvurucunun gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Kararın bir örneği, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
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