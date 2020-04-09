1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 artışla 94.340,15 puana çıktı.
 09 Nisan 2020 13:27
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 artışla 94.340,15 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.114,93 puan artarak 94.340,15 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile bilişim, tek gerileyen yüzde ise 0,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, salgının ivme kaybettiğine yönelik beklentilerin küresel pay piyasalarını olumlu etkilediğini söyledi.

Öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
09 Nisan 2020 12:48		 Gün ortası döviz fiyatları
09 Nisan 2020 12:03
Gram altın 361 lira seviyelerinde
09 Nisan 2020 11:43		 Altın fiyatlarında inişli-çıkışlı trendin devamı bekleniyor
09 Nisan 2020 11:16
Borsa güne yükselişle başladı
09 Nisan 2020 10:03		 Dolar yüksekten uçmaya devam ediyor
09 Nisan 2020 09:41
Borsa günü yükselişle tamamladı
08 Nisan 2020 18:20		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
08 Nisan 2020 17:47
Gün sonu döviz fiyatları
08 Nisan 2020 17:23		 Altın günü 359 TL'den kapattı
08 Nisan 2020 17:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - Karantinada kalan tır şoförü odadan ayrılırken mektup ve 50 TL bırakmış13:44 - Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020'de yüzde 0,5 büyümesini bekliyor13:41 - Ukrayna'dan gelen 16 Türk tır şoförü Zonguldak'ta karantinaya alındı13:39 - ABD, Türkiye'den tıbbi malzeme yardımı istedi13:35 - Koronavirüs şüphelileri işte bu aşamalardan geçiyor13:29 - Milli futbolcu Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı13:27 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:25 - AYM: Mahkemeye yapılan itirazın 'gerekçesiz' reddi, hak ihlali13:24 - Bakan Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı13:22 - Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
13:17 - Çocuklar 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak13:15 - Koronavirüs, Suudi Kraliyet ailesinde yayılıyor13:12 - Diyanetten cenaze işlemleriyle ilgili yeni açıklama13:08 - MEB'den lise öğrencilerine soru destek paketi13:05 - İran'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4 bini geçti13:00 - Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti12:57 - Ordu'da bir kişi aracında tabancayla öldürülmüş bulundu12:57 - 14 bin işçi alımında, göreve başlama işlemlerine dair 12 maddelik açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs salgını sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini beğeniyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
Aşı için çalışan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Eczacılar: Günah keçisi olduk
Süleyman Soylu'dan Kulp talimatı! Bulunca lime lime edin
Koronavirüsü yenen Rüştü: İyi ki sigarayı bırakmışım
Kurum servisinden korona bulaştı
Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gereksiz hastane gitmeleri 3
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 2
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 2
la casa de papel 3
kronik hastalık 1
bein sports'un ödeme yapmayacağını açıklaması 1
pırasa 1
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 2
feyza altun 1
Çağındeniz 1
SON İLANLAR
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş. 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam