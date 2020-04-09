Milli futbolcu Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı
|09 Nisan 2020 13:29
|Yazdır
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.
Fischer'in, Yunus Mallı'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.
Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD, Türkiye'den tıbbi malzeme yardımı istedi
09 Nisan 2020 13:39
|Koronavirüs, Suudi Kraliyet ailesinde yayılıyor
09 Nisan 2020 13:15
|İran'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4 bini geçti
09 Nisan 2020 13:05
|İspanya'da son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı
09 Nisan 2020 12:45
|Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
08 Nisan 2020 23:18
|Etiyopya ve Liberya OHAL ilan etti
08 Nisan 2020 21:48
|Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısı 222'ye yükseldi
08 Nisan 2020 21:01
|Fransa'da son 24 saatte 541 hasta hayatını kaybetti
08 Nisan 2020 20:37
|İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor
08 Nisan 2020 20:17
|İtalya'da ölüm sayıları her geçen gün düşüyor!
08 Nisan 2020 19:16