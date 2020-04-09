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Ukrayna'dan gelen 16 Türk tır şoförü Zonguldak'ta karantinaya alındı

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen 16 Türk tır şoförü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi
 09 Nisan 2020 13:41
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Ukrayna'dan gelen 16 Türk tır şoförü Zonguldak'ta karantinaya alındı

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen 16 Türk tır şoförü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına Ro-Ro gemisiyle gelen tır şoförleri, sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle önceden boşaltılan yurda götürüldü.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı 16 şoför, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtta kalanlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

Daha önce Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a gelen, aralarında gemi mürettebatı ile tır şoförlerinin bulunduğu 110 kişi aynı yurda yerleştirilmişti.

Burada 14 günlük gözetim süresi dolan 51 tır şoförü, 5 Nisan'da evlerine gönderilmişti.
Anadolu Ajansı
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