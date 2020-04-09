Belediyeden, koronavirüsle mücadelede çalışan personeline ikramiye
|09 Nisan 2020 13:59
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Pendik Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verme kararı aldı.
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede, belediyelerin olağanüstü bir performansla çalıştığını belirtti.
Sahada çalışan belediye personellerinin mücadelenin ön safında görev yapan, görünmeyen kahramanlar olduğunu anlatan Cin, şunları kaydetti:
"Sahada çalışan arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sokaklara, caddelere, meydanlara, camilere, pazar yerlerine, yaşlılara, gençlere, engellilere, ihtiyaç sahiplerine büyük bir görev bilinciyle hizmet ediyorlar. Bu özveriyi maddi olarak da destekleme kararı aldık."
Cin, sahada görev yapan temizlik işleri, sosyal destek hizmetleri, zabıta, park bahçeler ve fen işleri müdürlükleri çalışanlarına, 1000 lira ikramiye ödeyeceklerini de ifade etti.
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