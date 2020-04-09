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Burun kıllarının koronayı önlemede etkisi var mıdır?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, burun kıllarının enfeksiyonları korumada bir miktar etkisinin olduğunu söyledi
 09 Nisan 2020 14:01
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Burun kıllarının koronayı önlemede etkisi var mıdır?

Memurlar.net'in Whatsapp hattına gelen "İnsanlar burundan nefes alıp ağızdan vermelidir. Burundaki kıllar süzgeç işlevi görür. Bu bağlamda burundan alınan nefesteki mikroplar kıllara takılır ve sadece temiz hava akciğere iner" şeklindeki görüşü Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile paylaştık.

Prof. Ateş Kara'nın memurlar.net'e verdiği cevap şu şekildedir:

"Enfeksiyonlardan korumada bir miktar faydaları vardır ancak özellikle daha büyük partiküllerden, havada yer alan hava kirliğine neden olan partiküllerden ve tozlardan korurlar, ve çok çok kıymetliler" .

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