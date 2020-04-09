Burun kıllarının koronayı önlemede etkisi var mıdır?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, burun kıllarının enfeksiyonları korumada bir miktar etkisinin olduğunu söyledi
|09 Nisan 2020 14:01
|Yazdır
Memurlar.net'in Whatsapp hattına gelen "İnsanlar burundan nefes alıp ağızdan vermelidir. Burundaki kıllar süzgeç işlevi görür. Bu bağlamda burundan alınan nefesteki mikroplar kıllara takılır ve sadece temiz hava akciğere iner" şeklindeki görüşü Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile paylaştık.
Prof. Ateş Kara'nın memurlar.net'e verdiği cevap şu şekildedir:
"Enfeksiyonlardan korumada bir miktar faydaları vardır ancak özellikle daha büyük partiküllerden, havada yer alan hava kirliğine neden olan partiküllerden ve tozlardan korurlar, ve çok çok kıymetliler" .
Bu tür önemli haberlerden anlık haberdar olmak için memurlar.net'in Android uygulamasını indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Aşı için çalışan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
09 Nisan 2020 11:13
|3 üniversite koronavirüs aşısı için bir araya geldi
08 Nisan 2020 20:57
|Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun
08 Nisan 2020 20:41
|Uzmanında siyah maskelerle ilgili açıklama!
08 Nisan 2020 19:32
|Bakanlığın Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsü izole edildi
08 Nisan 2020 18:59
|Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor
08 Nisan 2020 17:21
|Dünya koronavirüsten ne zaman kurtulur?
08 Nisan 2020 15:24
|Plazma tedavisinde bir bağışçı 6 hastaya umut olacak
08 Nisan 2020 06:10
|Testlerdeki renklerin anlamı belli oldu
07 Nisan 2020 23:32
|İlaç için hastaneye gitti, karantinada olduğu ortaya çıktı
07 Nisan 2020 22:12