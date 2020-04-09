Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya'daki konutları bir yılda bitireceğiz
|09 Nisan 2020 15:08
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde hem Elazığ'da hem de Malatya'da konutlarımızı bitireceğiz, etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.
Bakan Kurum, video konferans yöntemiyle katıldığı Elazığ İl Koordinasyon Toplantısı'nda merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüs ile mücadele ederken, diğer yandan da Bakanlığın şehirlerdeki çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kurum, projeleri bu süreçte kesintiye uğratmadan takip ettiklerini belirtti.
Özellikle Elazığ'daki çalışmaları aksatmadan yürütme gayreti içinde olduklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:
"Söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde hem Elazığ'da hem de Malatya'da konutlarımızı bitireceğiz, etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Elazığ merkezde ve ilçelerinde yapacağımız projelere ilişkin ihale süreçlerimiz son aşamaya geldi. Toplu Konut İdaremiz ihaleleri gerçekleştiriyor. Şu an itibariyle Elazığ'da Sürsürü Mahallemizde, Bizmişen'de ve Yazıkonak'taki binalarımızın temellerini attık, hızlı bir şekilde kaba inşaatları devam ediyor. Yıl sonuna kadar birçok yerde vatandaşlarımıza konutları teslim ediyor olacağız."
- Elazığ merkezde itiraz tespitleri tamamlandı
Elazığ ve Malatya'da depremden hemen sonra hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladıklarını anımsatan Kurum, itiraz süreçlerinde de sona gelindiğini, Elazığ merkezde itiraz tespitlerini bitirdiklerini, Sivrice ve Maden ilçelerinde ise itiraz tespit sürecinin yüzde 85 seviyesine geldiğini söyledi.
Bakan Kurum, "Bizim amacımız, Elazığ ve Malatya'yı inşallah çok daha iyi seviyeye getirmek, şehircilik anlamında da bugünden çok daha umutlu bir hale getirecek çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamak." dedi.
Bakan Kurum, açıklamasının ardından şantiyelere görüntülü bağlanarak, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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