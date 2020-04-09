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İçişleri Bakanlığı'ndan 'özel gereksinim' genelgesi

İçişleri Bakanlığından, 81 İl Valiliğine "Özel Gereksinimi" olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge
 09 Nisan 2020 15:13
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'özel gereksinim' genelgesi

İçişleri Bakanlığından, 81 İl Valiliğine "Özel Gereksinimi" olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge

Buna göre 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "Özel Gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek

Bu çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının, muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurması zorunlu olacak. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında "Özel Gereksinimi" olan çocuk gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, 20 yaş altında, uzun süre kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını olumsuz etkileyeceği, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "Özel Gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve sosyal izolasyonu sağlamak adına bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler , kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbirin alındığı ve uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda yayınlanan bir genelge ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarının, geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı.

Genelgede, 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceğini ifade etti.

Bu nedenle Bakanlık bu kapsamda olan çocuklar ve gençler için valiliklerden aşağıdaki istisnaların uygulanmasını istedi;

Bu kapsamda olduğu değerlendirilen otizm ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "Özel Gereksinimi" olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi istendi.
Valiler /kaymakamlar tarafından 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda yer verilen özel durumları sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerimizin ilgi Genelge ile getirilen yasaklamadan muaf tutulmalarına ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınacak.
Ayrıca, valilik ve kaymakamlıklardan uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi çocuk ve gençler ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi istendi.

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