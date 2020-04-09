1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemisinin yeni durağı Karadeniz olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin teknik hazırlıklarının ardından yeni durağının Karadeniz olacağını bildirdi
 09 Nisan 2020 15:25
Yazdır
Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemisinin yeni durağı Karadeniz olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin teknik hazırlıklarının ardından yeni durağının Karadeniz olacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geminin boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacağını belirtti.

Gemi personelinin sağlığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Dönmez, "Fatih'in teknik hazırlıklarının ardından yeni durağı Karadeniz olacak. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi Fatih, sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir atmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı
09 Nisan 2020 15:52		 Dışişlerinden Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin açıklama
09 Nisan 2020 15:37
Bakan Soylu'dan 'şehir değiştirmeyin' çağrısı
09 Nisan 2020 13:24		 AK Parti'li Çelik: Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz
09 Nisan 2020 11:43
'2,3 milyon haneye 1.000'er lira ulaştırmayı hedefliyoruz'
09 Nisan 2020 11:36		 Süleyman Soylu'dan Kulp talimatı! Bulunca lime lime edin
09 Nisan 2020 09:21
Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 20 milyon lira olarak belirlendi
09 Nisan 2020 04:25		 Sumbas Kaymakamından deprem açıklaması
09 Nisan 2020 02:46
Antalya Valisi: Kovid-19 salgınına ilişkin işin ciddiyetini anlamayanlar var
09 Nisan 2020 01:40		 9 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Nisan 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Yaşlı çiftin soba borularını jandarma temizledi16:41 - Gençler zabıta ekiplerini görünce kaçtı16:34 - Azerbaycan'da koronavirüsü nedeniyle ölü sayısı 9'a ulaştı16:24 - CİMER'e talep etti, karantina bölgesindeki hayvanlarının yemlenmesini sağladı16:20 - Akaryakıtta çifte indirim16:14 - Sağlık Bakanı duyurmuştu... Takip uygulaması başladı16:11 - MEB EKYS cevap kağıtları erişime açıldı16:10 - Sağlık çalışanı, kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi16:06 - Bakanlıktan kapalı ofis ve iş yerleri için koronavirüs uyarıları16:02 - Berfin, yüzüne asit atan zanlıdan şikayetinden vazgeçti
16:00 - Koronavisürle mücadele kapsamında atık suların yönetimine ilişkin önlemler alındı15:57 - Bakan Selçuk: 23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var15:55 - Maske ve eldivenler bin derecede bertaraf ediliyor15:52 - Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı15:52 - Eğitim Sen, iptal edilen ek ders ücretleri için iptal davası açtı15:43 - Numarasını paylaşan Sharapova, 40 saatte 2 milyon mesaj aldı15:42 - Ünlü sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendi15:39 - Korona mesaisi yapan doktor çift, acil serviste nişanlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs salgını sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini beğeniyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
Burun kıllarının koronayı önlemede etkisi var mıdır?
Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına 'Aklın varsa çıkma' yazdı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'özel gereksinim' genelgesi
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
Aşı için çalışan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bein sports'un ödeme yapmayacağını açıklaması 1
ibrahim temo 1
la casa de papel 2
konya'da yarbayla polisin tartışması 2
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 2
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
Emre Altındiş 1
Toplum bilimi kurulu 2
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
pırasa 1
SON İLANLAR
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş. 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam