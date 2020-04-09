Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 396'ya yükseldi
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1213 artarak 21 bin 762'ye ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla 2 bin 396 oldu.
|09 Nisan 2020 15:33
|Yazdır
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1213 artarak 21 bin 762'ye ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla 2 bin 396 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Ülkede son 24 saatte 237 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 7 bin 972'ye ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısı 1213 artarak 21 bin 762'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 148 artışla 2 bin 396'ya yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Azerbaycan'da koronavirüsü nedeniyle ölü sayısı 9'a ulaştı
09 Nisan 2020 16:34
|İsveç'teki hastaneden 'yaşlı koronavirüs hastalarını yoğun bakıma almayın' talimatı
09 Nisan 2020 15:02
|ABD, Türkiye'den tıbbi malzeme yardımı istedi
09 Nisan 2020 13:39
|Milli futbolcu Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı
09 Nisan 2020 13:29
|Koronavirüs, Suudi Kraliyet ailesinde yayılıyor
09 Nisan 2020 13:15
|İran'da koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4 bini geçti
09 Nisan 2020 13:05
|İspanya'da son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı
09 Nisan 2020 12:45
|Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
08 Nisan 2020 23:18
|Etiyopya ve Liberya OHAL ilan etti
08 Nisan 2020 21:48
|Yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısı 222'ye yükseldi
08 Nisan 2020 21:01