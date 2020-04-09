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Öğrencilerin istediği kitabı evlerine kadar götürüyorlar

Erzurum Hınıs Kaymakamlığı geliştirdiği proje ile kitapları evlere kadar götürüyor
 09 Nisan 2020 15:35
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Öğrencilerin istediği kitabı evlerine kadar götürüyorlar

Erzurum Hınıs Kaymakamlığı geliştirdiği proje ile kitapları evlere kadar götürüyor.

İlçe Halk Kütüphanesinin sitesinden seçilen kitaplar, daha sonra Kaymakamlık tarafından evlere götürülüp, öğrencilere teslim ediliyor.

İşte Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan'ın sosyal medya hesabından duyurduğu proje

Öğrencilerimize müjdemiz var!

#EvimizKütüphanemiz projemizle İlçe Halk Kütüphanemizi evlere taşıyoruz.

http://koha.ekutuphane.gov.tr adresinden seçtiği kitabın adını bize ileten her öğrencinin evine istediği kitabı ulaştırıyoruz.

Memurlar.Net
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