Öğrencilerin istediği kitabı evlerine kadar götürüyorlar
Erzurum Hınıs Kaymakamlığı geliştirdiği proje ile kitapları evlere kadar götürüyor
|09 Nisan 2020 15:35
|Yazdır
Erzurum Hınıs Kaymakamlığı geliştirdiği proje ile kitapları evlere kadar götürüyor.
İlçe Halk Kütüphanesinin sitesinden seçilen kitaplar, daha sonra Kaymakamlık tarafından evlere götürülüp, öğrencilere teslim ediliyor.
İşte Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan'ın sosyal medya hesabından duyurduğu proje
Öğrencilerimize müjdemiz var!
#EvimizKütüphanemiz projemizle İlçe Halk Kütüphanemizi evlere taşıyoruz.
http://koha.ekutuphane.gov.tr adresinden seçtiği kitabın adını bize ileten her öğrencinin evine istediği kitabı ulaştırıyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para topladılar
09 Nisan 2020 16:50
|Yaşlı çiftin soba borularını jandarma temizledi
09 Nisan 2020 16:48
|Gençler zabıta ekiplerini görünce kaçtı
09 Nisan 2020 16:41
|Sağlık çalışanı, kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
09 Nisan 2020 16:10
|Berfin, yüzüne asit atan zanlıdan şikayetinden vazgeçti
09 Nisan 2020 16:02
|Maske ve eldivenler bin derecede bertaraf ediliyor
09 Nisan 2020 15:55
|Ücretsiz erzak dolabını yağmaladılar
09 Nisan 2020 15:13
|Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
09 Nisan 2020 14:19
|Koronavirüsü yenen hipertansiyon hastası taburcu edildi
09 Nisan 2020 14:09
|Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına 'Aklın varsa çıkma' yazdı
09 Nisan 2020 14:06