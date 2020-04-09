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Dışişlerinden Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (KSYÖ) Suriye'deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye'de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen BM ve KSYÖ başta olmak üzere uluslararası camiada atılacak tüm adımların da takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecektir" açıklamasında bulundu.
 09 Nisan 2020 15:37
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Dışişlerinden Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (KSYÖ) Suriye'deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye'de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen BM ve KSYÖ başta olmak üzere uluslararası camiada atılacak tüm adımların da takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının sorumlularının tespiti amacıyla ihdas edilen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 8 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ilk raporunda 24, 25 ve 30 Mart 2017 tarihlerinde Ltamenah'ta vuku bulan üç kimyasal silah saldırısının da Suriye rejimi hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır. KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin ilk raporunu Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının faillerinin hesap vermesinin sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz" denildi.

Kimyasal silah kullanımının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçu olduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu saldırıların sorumluları cezasız bırakılmamalıdır. Bu rapor rejimin kirli amacına ulaşmak için kendi vatandaşları üzerinde hangi çirkin yolları denediğinin de açık bir kanıtıdır. Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerekmektedir. KSYÖ'yü Suriye'deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye'de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen BM ve KSYÖ başta olmak üzere uluslararası camiada atılacak tüm adımların da takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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