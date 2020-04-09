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Ünlü sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendi

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul korona virüsü yendiği duyurdu.
 09 Nisan 2020 15:42
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Ünlü sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendi

Korona virüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul korona virüsü yendiği duyurdu. Akkul hasta yatağından çektiği videoda "Yendim seni korona" diyerek hastalığı yendiği söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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