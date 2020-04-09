Ünlü sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendi
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul korona virüsü yendiği duyurdu.
|09 Nisan 2020 15:42
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