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Numarasını paylaşan Sharapova, 40 saatte 2 milyon mesaj aldı

Dünyaca ünlü emekli tenisçi Maria Sharapova, cep telefonu numarasını paylaşmasının ardından 2.2 milyon mesaj aldığını açıkladı.
 09 Nisan 2020 15:43
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Numarasını paylaşan Sharapova, 40 saatte 2 milyon mesaj aldı

Dünyaca ünlü emekli tenisçi Maria Sharapova, karantina günlerinde sosyal medyadan cep telefonu numarasını paylaşarak takipçilerinden kendisine mesaj göndermelerini istemişti. Sharapova, bu duyurunun ardından 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını ifade etti.

Karantina günlerini Amerika'da değerlendiren 32 yaşındaki Sharapova, "Evet, size özel bir numara aldım. Bu numara üzerinden bana mesajlarınızı iletebilir, soru sorabilir veya sadece 'Merhaba' yazabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Maria Sharapova, karantinadan sıkıldığı için telefon numarasını paylaştı
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