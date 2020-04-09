Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı
|09 Nisan 2020 15:52
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğunu belirterek, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi.
Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğuna işaret eden Albayrak, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, paylaşımında Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görselere de yer verdi.
Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 9, 2020
Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.
3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6e90FNPVTQ
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