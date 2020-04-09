Eğitim Sen, iptal edilen ek ders ücretleri için iptal davası açtı

Bilindiği üzere, koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmiş, ortaya çıkan bu olağanüstü durum nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca, DYK, İYEP, evde eğitim gibi görevlerin, 1 Eylül 2020 tarihine kadar iptal edildiği belirtilmişti.

Bu sayede, zaten yapılmayacak durumda olan bu görevler için ek ders ödenmesinin yapılmaması sağlanıyordu.

Ancak, Eğitim Sen adlı sendika, popülist bir uygulamaya imza atarak, yapılmamış ve yapılmayacak durumda olan DYK, İYEP, evde eğitim gibi görevler için ek ders ödemesinin yapılması amacıyla Danıştay'a dava açtı