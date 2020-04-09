Eğitim Sen, iptal edilen ek ders ücretleri için iptal davası açtı
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitime ara verilmesi nedeniyle yapılması mümkün olmayan DYK, evde eğitim, İYEP gibi bazı görevleri 1 Eylül 2020 tarihine kadar iptal ettiğini ve bun bağlı ek ders ödemelerini yapmayacağını duyurmuştu. Eğitim sen, bu eğitimlerin yapılmış sayılarak ek ders ücreti ödemelerinin yapılmasını sağlamak için dava açtı.
|09 Nisan 2020 15:52
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Bilindiği üzere, koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmiş, ortaya çıkan bu olağanüstü durum nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca, DYK, İYEP, evde eğitim gibi görevlerin, 1 Eylül 2020 tarihine kadar iptal edildiği belirtilmişti.
Bu sayede, zaten yapılmayacak durumda olan bu görevler için ek ders ödenmesinin yapılmaması sağlanıyordu.
Ancak, Eğitim Sen adlı sendika, popülist bir uygulamaya imza atarak, yapılmamış ve yapılmayacak durumda olan DYK, İYEP, evde eğitim gibi görevler için ek ders ödemesinin yapılması amacıyla Danıştay'a dava açtı
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