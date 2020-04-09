Koronavisürle mücadele kapsamında atık suların yönetimine ilişkin önlemler alındı
|09 Nisan 2020 16:00
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla atık su arıtma tesislerinde alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Kurum, "Sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak. Arıtılmış atık su deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek. Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum'un imzasıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında yayımlanan "Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" 81 il valiliğine gönderildi.
Bakanlık, virüsün atık suda varlığı ve etkileri hakkında çeşitli bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü, bu konuda henüz bir tespit ve gelişme kaydedilemediğini belirtti.
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