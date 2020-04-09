Sağlık çalışanı, kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
|09 Nisan 2020 16:10
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Şırnak'ın Cizre ilçesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanının eve döndüğünde kapıyı açıp kendisine sarılmak isteyen torununa uzak durmasını söyleyip torununu uzaktan sevdiği video duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Ülke genelinde vak'a sayısının 38 bin 226'ya yükseldiği ve 812 kişinin hayatını kaybettiği korona virüs ile mücadelede sağlıkçılar hayatları pahasına görevlerine devam ediyor. Cizre'de Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi faturalandırma bölümünde görev yapan ancak korona virüs salgınının başlaması ile birlikte öğrenci yurtları idari sorumlu ve koordinatör olarak görev yapan Mehmet Mahsum Erol, eve döndüğünde kapıyı açıp sarılmak için kendisine doğru koşan küçük torununa 'uzak dur' diyerek, torunun yanına gelmesini engelledi. Erol, daha sonra yere çömelerek torunuyla uzaktan şakalaşıp hasret giderdi.
Duygusal anların yaşandığı o anların görüntüsü aile bireyleri tarafından cep telefonlarına kaydedildi.
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