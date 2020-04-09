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CİMER'e talep etti, karantina bölgesindeki hayvanlarının yemlenmesini sağladı

Bilecik'te yaşayan 68 yaşındaki Ali Akkoyun'un, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) ulaşan karantina bölgesindeki hayvanlarının beslenme talebi karşılandı.
 09 Nisan 2020 16:24
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CİMER'e talep etti, karantina bölgesindeki hayvanlarının yemlenmesini sağladı

Bilecik'te yaşayan 68 yaşındaki Ali Akkoyun'un, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) ulaşan karantina bölgesindeki hayvanlarının beslenme talebi karşılandı.

Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Akkoyun, 6 Nisan'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan merkeze bağlı Aşağıköy köyündeki hayvanlarının yemlenmesi için CİMER'den yardım istedi.

Bölgeye giriş yapamadığını ve hayvanlarının zor dorumda olabileceğini bildiren Akkoyun'un talebi üzerine Bilecik Valiliği harekete geçti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, köyde yaşayan ve müdürlükten emekli olan Erol Gürler'in talebi yerine getirebileceği kararlaştırıldı.

Bunun üzerine Erol Gürler, 28 adet tavuğun ve köpeğin yemlerini vererek, bakımlarını yaptı.

Talebi üzerine harekete geçen tüm birimlere teşekkür eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Hobi olarak Aşağıköy'de kümes hayvanı besliyorum. Kent merkezinde oturuyorum, köyün karantinaya alınması nedeniyle de köye giriş yasak. CİMER'e başvuruda bulunarak, kümes hayvanlarıma ve köpeğime bakılmasını istedim. Sağolsunlar yetkililer, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce köyden bir arkadaşımızı görevlendirerek, tavuklarımın ve köpeğimin yemlerini verdi. Karantina süresince arkadaşımız ilgilenecek. Muhtarımıza ve kendisine de teşekkür ederim. İyi ki CİMER var, tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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