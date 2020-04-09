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Azerbaycan'da koronavirüsü nedeniyle ölü sayısı 9'a ulaştı

Azerbaycan'da Covid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 9'a, vaka sayısı ise 926'ya yükseldi
 09 Nisan 2020 16:34
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Azerbaycan'da koronavirüsü nedeniyle ölü sayısı 9'a ulaştı

Azerbaycan'da Covid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 9'a, vaka sayısı ise 926'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde ölü ve vaka sayıları artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin korona virüsünden hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden 71 yaşındaki hastanın kanser ve şeker hastası olduğu, temasta bulunduğu kişilerin belirlenerek karantinaya alındığı belirtildi. Böylelikle ülkede Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi.

Ülke genelinde 104 yeni vaka kayıtlara geçerken toplam vaka sayısının 926'ya çıktığı aktarıldı. Açıklamada, 38 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği, taburcu edilenlerin sayısının 101'e ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutulurken şu ana kadar 57 bin 371 kişiye test yapıldığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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