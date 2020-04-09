Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para topladılar

İŞTEN ÇIKARMA 3 AY YASAKLANIYOR

Virüsün çalışma hayatını etkisini azaltmak amacıyla önemli bir adım atılıyor. İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor. Ücretsiz izne çıkarılanlara işsizlik fonundan ödeme yapılması planlanıyor. Hükümet bu taslak için iş dünyasının görüşünü alıyor. Taslakta başka başlıklar da var. İşte detaylar...