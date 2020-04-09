Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Sigarayı bırakın
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sigara içenleri uyardı.
|09 Nisan 2020 16:57
|Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sigara içenleri uyardı.
Kara, sigara ne kadar çabuk bırakılırsa o kadar iyi, sigara içenlerin hastalığı daha ağır seyrediyor.
İşte Ateş Kara'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama
Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı,
Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi,
Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı,Ates Kara (@AtesAtesKara) April 9, 2020
Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi,
Wuhanda yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs şüphelileri işte bu aşamalardan geçiyor
09 Nisan 2020 13:35
|Koronavirüste mayısta gerileme beklentisi
09 Nisan 2020 11:07
|Kurum servisinden korona bulaştı
09 Nisan 2020 10:12
|Koronavirüs tedavisi gören doktordan iyi haber!
08 Nisan 2020 23:40
|İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
08 Nisan 2020 21:53
|Sağlık Bakanlığı: 87 hastamız hayatını kaybetti
08 Nisan 2020 19:58
|İtalya'da ölüm sayıları her geçen gün düşüyor!
08 Nisan 2020 19:16
|Koronavirüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı
08 Nisan 2020 19:15
|Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı
07 Nisan 2020 23:59
|Testlerdeki renklerin anlamı belli oldu
07 Nisan 2020 23:32