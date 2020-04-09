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Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Sigarayı bırakın

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sigara içenleri uyardı.
 09 Nisan 2020 16:57
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Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Sigarayı bırakın

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sigara içenleri uyardı.

Kara, sigara ne kadar çabuk bırakılırsa o kadar iyi, sigara içenlerin hastalığı daha ağır seyrediyor.

İşte Ateş Kara'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama

Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı,

Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi,

Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Memurlar.Net
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