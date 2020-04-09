Koronavirüsü yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen doktor Cansu Atmaca Mutlu, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
|09 Nisan 2020 17:02
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İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen doktor Cansu Atmaca Mutlu, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Mutlu, rahatsızlanmasının ardından aynı hastanede tedavi görmeye başladı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Mutlu'ya, ilaç tedavisi uygulandı.
Yapılan son iki koronavirüs testinde negatif sonuç alınması üzerine Mutlu'nun taburcu edilmesine karar verildi.
Sağlık çalışanları, meslektaşlarını tedavi gördüğü servisten alkışlarla uğurladı.
Mutlu, kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına sevinç gösterisinde bulundu.
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