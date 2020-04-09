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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
 09 Nisan 2020 17:05
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 15 bine yaklaştı.

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 509 artışla 432 bin 438'e, ölenlerin sayısı ise 1890 artarak 14 bin 808'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 152 bin 446 vakayla İspanya ve 139 bin 422 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 113 bin 296 vaka ile Almanya'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

- ABD'de salgının merkezi "New York"

Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 140 bin 386 olan vaka sayısı 10 bin 693 artışla 151 bin 79'a çıktı.

New York'u 47 bin 437 vakayla komşusu New Jersey, 20 bin 346 vakayla Michigan takip ediyor.

Ülkedeki sıralamada New York'tan sonra gelen 7 eyaletin toplam vaka sayısının New York'taki vaka sayısına neredeyse eşit olduğu dikkati çekiyor.

Can kaybı bakımından da New York 6 bin 269 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1504 ölümle New Jersey ve 959 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.
Anadolu Ajansı
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