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Sokağa çıkması yasak olan çocuk hırsızlık yaparken yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir çocuk, telefon tamir dükkanından camekandaki telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlığı yapan kişinin korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki bir çocuk olması ise dikkat çekti
 09 Nisan 2020 17:07
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Sokağa çıkması yasak olan çocuk hırsızlık yaparken yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir çocuk, telefon tamir dükkanından camekandaki telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlığı yapan kişinin korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 16 yaşındaki bir çocuk olması ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde Üçyol semtindeki bir telefon tamir dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine müşteri kılığında giren 16 yaşındaki B.Y., telefonunu tamir ettirmek istediğini söyledi. Bu esnada iş yerine emaneten bakan şahsı oyalayan çocuk, camekanda bulunan telefonu cebine atarak iş yerinden uzaklaştı. İş yerine döndüğünde müşterisinin tamir için bıraktığı telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibi Mustafa Kaya, güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde B.Y.'nin telefonu çaldığı ve ardından iş yerinden uzaklaştığı görüldü. Çocuk, telefonu başka bir dükkana satmak isterken polis tarafından yakalandı.

"Döndüğümde telefonun yerinde olmadığını fark ettim"

İş yeri sahibi Mustafa Kaya, "Dün öğle saatlerinde bir müşterimiz tamir için telefonunu getirdi. Telefonun parçasını almak için arkadaşımın dükkanına gittim. Eniştem buradaydı. Şahıs o esnada gelmiş, çekmeceyi açıp, eniştemi de oyalayarak telefonu alıp gitmiş. Döndüğümde telefonun yerinde olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım ve polise bildirdim. Polislerimiz de şahsı tespit ederek kısa sürede yakaladı. Bin 500 lira değerinde bir telefondu ve telefon da bizim değil, müşterinin telefonuydu. Müşterimize de mahcup olduk. Tamir için getirmişti bize telefonu. Onunla da biraz tartıştık bu yüzden" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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