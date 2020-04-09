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İstanbul Valisi, o aileyi arayıp, gönül aldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyada çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi. Aileye gerekli yardımın yapıldığı öğrenildi.
 09 Nisan 2020 17:09
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İstanbul Valisi, o aileyi arayıp, gönül aldı

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı görevinde bulunan Nail N.'nin Twitter hesabından "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum" diyen kadına "Geber" yanıtını vermesi büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

VALİ YERLİKAYA: TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan "İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (N.N), twitter hesabından yaptığı çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlık Makamınca görevden alınmış ve hakkında tahkikat başlatılmıştır. Hiç bir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyorum." açıklamasını yaptı.

VALİ YERLİKAYA O AİLE İLE GÖRÜŞTÜ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya daha sonra ise o aile ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeden bir bölümü Twitter hesabından yayınlayan Vali Yerlikaya, "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı... Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz.." notunu düştü.

Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
Memurlar.Net
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