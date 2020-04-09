Düzce'de gözetim altında tutulanlar pencereden basket attı
|09 Nisan 2020 17:15
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Ukrayna, Katar ve Etiyopya'dan Düzce'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtlarda gözetim altında tutulan vatandaşlar için "Basket atamasan da stres at" etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik öncesinde, Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay yurtlarında kalan vatandaşlara top dağıtıldı.
Gözetim altındaki misafirler, bulundukları odaların pencerelerine çıkarak ellerindeki toplarla iki blok arasına konulan kovalara basket atmaya çalıştı.
Vatandaşlar, Gençlik Merkezi liderlerinin de desteğiyle eğlenceli anlara sahne olan etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.
Yurtta kalan vatandaşlardan bazıları, bu renkli anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gözetim altında tutulan misafirler için farklı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.
Etkinlikle misafirlerini eğlendirmek istediklerini belirten Demir, "Aynı zamanda bu 14 günlük zaman içinde biz de biraz onlara neşe katmak istedik. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Hep birlikte pek basket atamasak da iyi stres attık." diye konuştu.
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