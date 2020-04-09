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Sürekli işçi alımlarında mevzuata aykırı ilanlar sürüyor!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yazılı uyarısına rağmen kamu kurumları mevzuata aykırı sürekli işçi alım ilanlarına devam ediyor!
 09 Nisan 2020 17:34
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Sürekli işçi alımlarında mevzuata aykırı ilanlar sürüyor!

Bilindiği üzere, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yönteminin sona ermesi ile birlikte, yeni hükümet sistemi ile yürürlüğe konan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca; "TEMİZLİK, KORUMA VE GÜVENLİK, BAKIM VE ONARIM GİBİ DESTEK HİZMETLERİ", 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D statüsünde tanımlanan "SÜREKLİ İŞÇİ" kadroları üzerinden yürütülmektedir.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanı Kararıyla sürekli işçi kadrosu ihdas edilen idareler, 09 Ağustos 2009 tarihli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan usule uygun olarak İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla ilana çıkmaktadır.

Geçtiğimiz yıl birkaç kurum özelinde eleştirdiğimiz ilanlar sonucunda; Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından tüm kamu kurumlarına genel bir yazı gönderilmek suretiyle; "2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sürekli işçi istihdamının hizmet birimleri olarak atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik; HİZMET TÜRLERİ İTİBARIYLA İSE TEMİZLİK, KORUMA VE GÜVENLİK, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ İLE SINIRLANDIRDIĞINDAN, sürekli işçilerin sadece anılan hizmet birimlerinde ve/veya hizmet türlerinde" çalıştırılması istenmişti.

Ayrıca, mevzuatında öngörülen hizmet birimleri ve/veya hizmet türleri dışında sürekli işçi istihdam edilmesine yol açacak, atama işlemi tamamlanmamış alım süreçlerine ilişkin ilan, sınav vb. işlemlerle ilgili gerekli düzeltmelerin yapılması konusunda da tüm kurumlar uyarılmıştı.

Ancak, gelinen noktada yapılan tüm uyarılara rağmen, yakın tarihte iki üniversite tarafından bu konunun tam olarak anlaşılamadığı İŞKUR ve Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar üzerinden görülmektedir.

Birinci örneğimiz; Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından 01 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de 46 sürekli işçi kadrosu ilan edilmiştir. Daha sonra ertesi gün yapılan düzeltme ilanı sonrası söz konusu kadroları birlikte incelediğimizde; Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Derece Yararlananlar Kontenjanı" başlığı altında "12 Büro İşçisi" alımının yayımlandığı, buraya başvuracak adayların ise "En az ortaöğretim mezunu olmak, en çok lisans mezunu olmak" şartlarını taşıması gerektiği, ayrıca aynı ilanda İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisi kadrosunun da yer aldığı görülmektedir.

İkinci örneğimiz ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 07 Nisan 2020 tarihinde 33 sürekli işçi kadrosu İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanmıştır. Başvurular 13 Nisan 2020 tarihine kadar sürmektedir. Söz konusu üniversite tarafından kararname hükümlerine aykırı olarak "GRAFİK DESEN ÇİZİM ELEMANI" ilanına çıkıldığı görülmektedir.

Üniversitelerin mevzuata aykırı şekilde sürekli işçi alımı ilanı vermeleri, sadece onların hatası veya kusuru değildir. Bu ilanlar, illerdeki İŞKUR İl Müdürlüklerinin onayı ve kontrolünden de geçmektedir. Dolayısıyla, 2 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde belirtilen hizmet türlerine uygun olmayan sürekli işçi alımı ilanlarının yayımlanmasında ve sonucunda mevzuata aykırı şekilde atama yapılmasında bu kurumunda sorumluluğu bulunmaktadır. Nitekim, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan; "Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata uygun olmadığına karar verilen talepler, kamu kurum ve kuruluşuna iade edilerek düzeltildikten sonra ilan edilir." düzenlemeye göre mevzuata aykırı olan taleplerin İl Müdürlükleri tarafından iade edilmesinde hiçbir engel bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, İŞKUR İl Müdürlükleri ilanların mevzuata uygunluğunu ve ilanda yer alan özel şartların "belirli bir adayı tarif edip etmediği " konusunu incelemeli ve yönetmelikteki yetkisini kullanarak iade edebilmelidir. Örneğin; Malatya Turgut Özal Üniversitesinin Grafik Desen Çizim Elemanı ilanında kadroyla alakası olmayan "İnternet ve Posta Yönetimi Sertifikası"nı kurumun ilana yazdırma gerekçesini sormalıdır. İl Müdürlükleri kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı şekilde verilen ilanları çıkmamalıdır.

Ayrıca, buradan ifade edelim İŞKUR İl Müdürlükleri kamu kurumlarının işçi alımlarına ilişkin kadro başına "320 TL" ücret almaktadır. (Çok fazla bir ücret olduğunu da ayrıca belirtelim.) Sunduğu tek hizmet ise kurumların ilanını İŞKUR'un portalına yüklemek ve başvuru sonrası adayların listesini göndermek olarak görülmektedir. Özetle, kadro başına verilen 320 TL tutarın şu an için idareler nezdinde karşılığı alınamamaktadır. İŞKUR tarafından alınan ilan tutarı, önceki yıllarda muhtarların onayladığı belgeler için talep ettiği mühür parasına benzemektedir. Üzücü ama durumu özetledik; kusura bakmasınlar!

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığının geçtiğimiz yıl göndermiş olduğu genelgeye rağmen mevzuata aykırı ilanların önüne geçmek amacıyla, bu konuda İŞKUR İl Müdürlüklerinin de ilanlara ilişkin kontrol ve denetime yönelik yetkilerini içeren yeni düzenlemeler yapılması büyük önem arz etmektedir!
Memurlar.Net - Özel

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