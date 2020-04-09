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Ak Partili Zengin'den 'Aileye hakaret eden müdür yardımcısı' ile ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Bey hakkında mümkünse memuriyetten atılmasıyla ilgili gayret sarf edeceğiz. 32 yıllık bir memur. Bu kadar sene devlette çalışıp, devlet olmanın ruhuna dair hiçbir şey öğrenememiş
 09 Nisan 2020 17:40
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Ak Partili Zengin'den 'Aileye hakaret eden müdür yardımcısı' ile ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'ın sosyal medya hesabından bir vatandaşa hakaret içeren paylaşımıyla ilgili, "Bunun sonuna kadar takipçisiyiz. Nail Bey'in hakkında hukuken yapılabilecek ne varsa sonuna kadar yapacağız. Mümkünse de memuriyetten atılmasıyla ilgili gayret sarf edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, vatandaşların, dağıtılan maske torbalarını alırken utanıp sıkılmamasını, çünkü yapılan yardımların hediye olmadığını, vatandaşların vergileriyle alındığını söyledi.

Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen köprü ve yol projelerinde devlet üzerinden milyarlarca lira kazanan müteahhitlere 3 ay para ödenmemesini isteyen Türkkan, "Biraz da onların fedakarlık yapması gerekir." dedi.

Lütfü Türkkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Noğay'ın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla insanlık dışı bir harekete şahit olunduğunu, bu davranışı nedeniyle görevden alındığını anımsatarak, böyle bir kişinin çalıştırılmasını eleştirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, koronavirüs salgınının küresel, mücadelenin ise ulusal olduğunu belirterek, devletin insanı yaşatma gayretiyle her türlü imkanını seferber ettiğini dile getirdi.

Akçay, ikinci Bilim Kurulunun oluşturulması ve aşı çalışmalarının da umut verici olduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, devletin yardımda bulunmak yerine halk desteğine ihtiyacı olduğunu ilan ettiğini savundu.

İstanbul'daki işçi mahallelerinde virüsün hızla yayıldığını, Bağcılar, Bayrampaşa ve Esenyurt'takilerin kendilerini izole edemediğini öne süren Beştaş, özellikle bu bölgelerde acil tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Beştaş, Nail Noğay'ı kimin işe aldığını sordu.

- "Kovid-19 komisyonu kurulsun"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul'da 31 Mart'a kadar Kovid-19 olmayan, bulaşıcı hastalık tanısıyla defnedilmiş 300 kişi olduğunu, İzmir'de 60 vaka olduğunu belirtti.

Özel, önceki yıllarda aynı tarihlerde böyle vakalar bulunmadığını, açıklanan sayılarda bunların olmadığını söyledi.

Özgür Özel, Meclis'te Kovid-19 komisyonu kurulması ve bunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Varlık Fonunun Ekim 2019'da Plan ve Bütçe Komisyonuna göndermesi gereken denetleme raporunu hala iletmediğini ileri süren Özel, gelecek hafta görüşülmesi gereken bir torba teklifte fona bir çok muafiyet getirilmek istendiğini, bunun da şüpheleri artırdığını savundu.

Özel de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Noğay'ın attığı sosyal medya mesajını eleştirdi.

- "Kim yaparsa yapsın, yanlış yanlıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Bu kişinin yaptığı şeyin utanç verici olduğunu vurgulayan Zengin, "Bu kişi 1988'de işe başladı. Bu yüzden o yıla bakılması gerekir. Bu, bizim sorumluluğumuzu ortadan kaldırmıyor. 32 yıllık bir memur. Bu kadar sene devlette çalışıp, devlet olmanın ruhuna dair hiçbir şey öğrenememiş. Yanlış yapan kimse, bizim bakanlığımız bünyesinde, bizim bakanımız da atamışsa, kim yaparsa yapsın, yanlış yanlıştır. Biz bunun sonuna kadar takipçisiyiz. Nail Bey hakkında hukuken yapılabilecek ne varsa sonuna kadar yapacağız. Mümkünse de memuriyetten atılmasıyla ilgili gayret sarf edeceğiz. Bunu hep beraber takip etmemiz lazım. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu lafı söyleyen adam, herhalde o noktaya gelene kadar buna benzer bir ton iş yapmıştır."

- Maskeler eczanelerde ücretsiz dağıtılacak

Kendileri ve Sağlık Bakanlığıyla ilgili bir suç isnat edildiğini, suç uydurulduğunu belirten Özlem Zengin, sahte ölçümler, sahte testlerle farklı bir tablo inşa edildiğinin öne sürüldüğünü söyledi.

Bilim Kurulu üyelerinin televizyonlara çıktığını, bazen birbirinden farklı şeyler söylediğini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün gün yaklaşan tehlikeyi anlattığını vurgulayan Zengin, Sağlık Bakanlığının sadece teste değil, bulgulara da bakarak bir netice ortaya koyduğunu kaydetti.

Özlem Zengin, Türkiye'de yapılanların dünyada takdir edildiğini de dile getirdi.

- "Sosyal mesafeye uyulması konusunda Meclis'te problemler yaşanıyor"

Meclis Başkanvekili Levent Gök ise Genel Kurulda zaman zaman milletvekilleri arasında tartışmalara işaret ederek, milletvekillerini uyardı.

Gök, şöyle konuştu:

"Sosyal mesafeye uyulması konusunda Meclis'te problemler yaşanıyor. Bu görüntü milletvekilleri olarak, topluma örnek olacak kişiler olarak bizler için hoş bir şey değil. Medeni bir tartışmanın sürmesi mümkündür. Kimsenin kimseye yaklaşarak, görünmeyen bir düşmanı bulaştırma riskiyle karşı karşıya bırakma hakkı yoktur. Bu konuda dikkatli olacağız. Bunlara en başında bizler uyacağız. Burada dün yaşanan kimi tartışmaların medyada, 'Milletvekilleri sosyal mesafeye uymadılar' diye lanse edilmesi hepimizi üzmeli. Hepimizin yapması gereken, sosyal mesafe konusundaki önceliğimizi ve görevimizi eksiksiz yerine getirmektir. Bu anlayışı hepinizden bekliyorum."

Daha sonra İYİ Parti'nin "sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının sorunları"nın araştırılması hakkında verdiği grup önerisi görüşüldü. Önerge, müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Önergenin görüşülmesinin ardından Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
Anadolu Ajansı
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