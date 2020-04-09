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Tarım Kredi, bin 622 kooperatifte temel gıda ürünü satıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi'nin açtığı marketler ve kooperatifler ile ilgili memurlar.net'e özel açıklama yaptı.
 09 Nisan 2020 17:40
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Tarım Kredi, bin 622 kooperatifte temel gıda ürünü satıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi'nin açtığı marketler ve kooperatifler ile ilgili memurlar.net'e özel açıklama yaptı.

Poyraz, Türkiye genelinde bin 622 kooperatifte temel gıda ürünlerine vatandaşın ulaşabileceğini söyledi. Şu ana kadar açılan 85 Tarım Kredi Kooperatif Market aracılığı ile de alınabileceğini dile getirdi.

İşte Fahrettin Poyraz'ın Tarım Kredi Market ve Kooperatiflerle ilgili memurlar.net'e yaptığı açıklama

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra Kooperatif Marketlerimiz aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz.

İştirakimiz Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri AŞ (TK Birlik) bünyesinde kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketler ile çiftçimizin alın teri karşılığı ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşturabilmesini hedefliyoruz. Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürüne ulaşmasını sağladığımız, kaliteli ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulduğu marketlerimizde diğer çiftçi kooperatiflerinin ürünleri de yer alıyor.

Çiftçilerimizden alınan doğal ürünler, TK Birlik'e ait tesislerde uluslararası standartlarda işlenerek, halkımıza ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim imkanı sunulmaktadır. Bu tesislerin yanı sıra piyasada düşük kapasitede çalışan sanayi işletmeleri ile de işbirliği yaparak yüksek standartlarda mamul madde haline getiriyoruz.

Üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından bir denge unsuru olarak gördüğümüz Kooperatif Marketlerin amacı özel sektörle rekabet etmek değil, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır.

İlk şubesini 2017'de açtığımız Kooperatif Marketlerimiz, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam etmektedir. Türkiye genelinde Tarım Kredi Kooperatif Marketler bugün 85'e ulaşan şubesiyle vatandaşlarımızın hizmetindedir.

Ayrıca üreticilerin ürünlerinin son tüketiciyle buluşabilmesi için ulusal market zincirleriyle de ticari işbirliği yapılmaktadır. Geçen yıl üreticilerden yaklaşık 140 bin ton ürün 275 milyon lira bedelle alınarak ulusal zincir marketler ve Tarım Kredi Birlik AŞ'ye sevk edilmiştir. Bu yıl için yaş meyve ve sebze alım hedefimiz ise 400 bin tondur.

Kurumumuz aynı zamanda Kooperatifler aracılığıyla çiftçilerimizden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve kuru üzüm gibi ürünler başta olmak üzere en az 300 çeşit tarımsal ürünün piyasa fiyatlarından alımını yapmaktadır. Çiftçilerimizden aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin yanı sıra yurt geneline yayılan Kooperatiflerimiz aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız bugün temel gıda ürünleri ve tüketim maddelerine, 1.622 Kooperatifimiz ve 85 Tarım Kredi Kooperatif Market aracılığıyla rahatlıkla ulaşabilmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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