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Koronavirüs tedavisi tamamlanan Müftü taburcu edildi

Tokat'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Zile Müftüsü İdris Özarslan, evine gönderildi.
 09 Nisan 2020 17:44
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Koronavirüs tedavisi tamamlanan Müftü taburcu edildi

Tokat'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Zile Müftüsü İdris Özarslan, evine gönderildi.

Kovid-19 teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne 15 gün önce yatırılan 62 yaşındaki Özarslan'ın tedavisi tamamlandı.

Son testlerinin negatif çıkmasının ardından Özarslan taburcu edildi.

Anadolu Ajansı
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