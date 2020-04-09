Gaziantep'in 4 caddesi trafiğe kapatılıyor
|09 Nisan 2020 18:11
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Gaziantep Valisi Davut Gül, yasak konusunda en kapsamlı uygulamaya geçiyor.. Kentin en önemli ve trafik açısından çok yoğun olan üç ana caddesi için düğmeye basıldı. Davut Gül, yoğunluğun çeşitli uyarılara rağmen bir türlü azalmadığı Karagöz, Gaziler, İnönü ve Hoşgör Caddelerini trafiğe kapatma kararı aldığını açıkladı. 9 Nisan 2020 tarihinde saat 09 itibariyle trafiğe kapatılacak olan caddelerin giriş çıkışlar güvenlik güçlerince kapatılacak.
YAYALAR İÇİN ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK
Davut Gül bu arada bu caddelerde yayalar için de çeşitli önlemler alacaklarını ve gerekirse geçici olarak yayalara da kapatılabileceğini açıkladı. Gül ayrıca bu caddelerde yayaların da kontrol edileceğini duyurdu. Güvenlik güçlerinin kimlik kontrolü yapacağı kişilerin ateşinin ölçüleceğini de belirten Gül'ün bu yasağı ve kontrolleri sayesinde araçların trafiğe çıkmasının azalacağı ve insanların da sokağa çıkmasının önüne geçilmesi yönünde caydırıcılık taşıması bekleniyor. Gaziantep'in 4 caddesi trafiğe kapatılıyor
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