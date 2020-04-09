AFAD koronavirüsle mücadelede 46 milyon 973 bin lira harcadı
|09 Nisan 2020 18:35
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bugüne kadar 46 milyon 973 bin lira harcadığı bildirildi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun koronavirüsle mücadelede 7 gün 24 saat mesai yaptığı ifade edildi.
Bu çerçevede yurt dışından getirilip yurtlarda gözlem altında bulunan kişilere iaşe, hijyen ve temizlik malzemesi temin edilmesine AFAD'ın destek verdiği belirtilerek, bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Türk Kızılay ile de yakın iş birliği yapıldığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AFAD, 61 ildeki 121 öğrenci yurdunda gözlem süresi biten vatandaşlarımızı da evlerine ücretsiz ulaştırıyor. Ulaşım çalışmalarını, 61 AFAD İl Müdürlüğünden 2 bin 92 personeli, 416 aracı ve 2 AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi ile gerçekleştiriyor. AFAD, bugüne kadar gözlem altından çıkan 15 bin 930 vatandaşımızı evlerine ulaştırdı."
AFAD'ın Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan 1184 personeli ile 60 yaş üzeri yaşlılara ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet verdiği de anımsatılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ciddi risk taşıdığı için evden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları kapılarında karşılanılıyor. İhtiyaçların karşılanmasında AFAD araçları hizmet veriyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, AFAD'ın bugüne kadar yurtlarda verilen hizmetler için 30 milyon 905 bin lira, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları için 16 milyon 68 bin lira olmak üzere toplam 46 milyon 973 bin lira harcadığı bildirildi.
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