Sivas itfaiyesinden koronavirüs kurbanı
SİVAS'ta belediye bünyesindeki İtfaiye Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı kurban kesildi.
|09 Nisan 2020 18:55
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Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüsün tez zamanda ortadan kalkması için Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli kendi aralarında topladıkları paralarla kurban kesti.
Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve birim müdürlerinin katılımıyla İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte dua edildi. Ardından itfaiye personelinin satın aldığı iki koyun kurban edildi.
Kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere belediye bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği'ne bağışlandı.
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