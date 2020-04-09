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Eşinin mevlidi için ayırdığı parayı Kampanya'ya bağışladı

Bayburt'ta eşi 40 gün önce vefat eden Altın Bilgeoğlu, merhum eşi için mevlit okutmak üzere ayırdığı 1565 lirayı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
 09 Nisan 2020 18:59
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Eşinin mevlidi için ayırdığı parayı Kampanya'ya bağışladı

Bayburt'ta eşi 40 gün önce vefat eden Altın Bilgeoğlu, merhum eşi için mevlit okutmak üzere ayırdığı 1565 lirayı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halfikale Mahallesi Kızıldağ mevkisinde, eşinin vefatının ardından annesi Emine Cengiz ile yaşayan 67 yaşındaki Bilgeoğlu, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Destek Grubunu aradı.

Altın Bilgeoğlu, evine giden görevlilere, 40 gün önce vefat eden eşinin mevlidi için annesiyle bir kenara ayırdıkları 1565 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanmak üzere teslim etti.

Bilgeoğlu ve annesinin market alışverişini de yapan görevliler, kampanya kapsamında açılan hesaba parayı yatırarak dekontu kendilerine verdi.

Altın Bilgeoğlu, İçişleri Bakanlığının açıkladığı tedbirler doğrultusunda sokağa çıkamadığını belirterek, ev ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları yardımıyla karşıladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini ve yardımda bulunmaya karar verdiğini dile getiren Bilgeoğlu, şunları kaydetti.

"Eşimin emekli aylığı var fakat henüz bağlanmadı. Bunun dışında herhangi bir gelirim yok. Ev ihtiyaçlarım için 155'i aradım. 'Çarşıya gidemiyorum. Gelin bana yardımcı olun. Bu yardımı götürün verin' dedim. Kendim için 865 lira, annem için 700 lirayı gelen memurlara verdim. Onlar da parayı yatırıp dekontunu bana getirdiler."

Altın Bilgeoğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na herkesin destek olmasını isteyerek, "Seve seve vatanımın, ülkemin yanındayım. Her zaman Cumhurbaşkanımı çok sevdim ve seveceğim. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. 'Alo' dediğim zaman devletim hep yanımda, polisim hep yanımda. Ben de devletimin yanında olmak istiyorum. Vatanımla, milletimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

87 yaşındaki anne Emine Cengiz de imkanı olan herkese kampanyaya destek olma çağrısı yaptı.

- "Anadolu irfanı dedikleri şeyi bizzat görmek bizleri mutlu ediyor"

Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Fatih Altınay da Vefa Sosyal Destek Grupları projesi kapsamında vatandaşların taleplerini karşıladıklarını söyledi.

Bilgeoğlu'nun duyarlı davranışının kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Altınay, "Kendisinin bolca duasını da aldık. Böyle şeyler bizleri gururlandırıyor. Böylesine zorlu zamanlarda devlet ve millet bütünleşmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz, seviniyoruz. Anadolu irfanı dedikleri şeyi bizzat görmek polis memuru olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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