İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen kişi para cezası
|09 Nisan 2020 19:04
|Yazdır
İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine Seyahat İzin Belgesi olmadan gelen kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçedeki kontrol noktasında durdurulan bir otomobilin İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar geldiği belirlendi.
Jandarma ekipleri otomobilin sürücüsü S.S'nin ilçeye girişine izin vermedi.
30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın durdurulması ve bu kapsamda Seyahat İzin Belgesi olmadan yolculuk yapan S.S'ye 3 bin 150 lira idari para cezası verildi.
S.S, jandarma ekipleri tarafından Bartın sınırına kadar eşlik edilerek, İstanbul istikametine yönlendirildi.
Öte yandan S.S'nin eşinin İstanbul'dan geldiği için ilçede 15 günlük karantina sürecinde olduğu ve S.S'nin de eşini almak için ilçeye geldiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ordu ve Giresun arasındaki köy yolu kapatıldı
09 Nisan 2020 19:38
|Vali, baskını sosyal medya hesabından böyle paylaştı
09 Nisan 2020 19:07
|Sağlık Bakanı duyurmuştu... Takip uygulaması başladı
09 Nisan 2020 16:14
|MEB EKYS cevap kağıtları erişime açıldı
09 Nisan 2020 16:11
|Bakanlıktan kapalı ofis ve iş yerleri için koronavirüs uyarıları
09 Nisan 2020 16:06
|Koronavisürle mücadele kapsamında atık suların yönetimine ilişkin önlemler alındı
09 Nisan 2020 16:00
|İçişleri Bakanlığı'ndan 'özel gereksinim' genelgesi
09 Nisan 2020 15:13
|İhracatçılar için ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması başlatıldı
09 Nisan 2020 15:10
|Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya'daki konutları bir yılda bitireceğiz
09 Nisan 2020 15:08
|2020 MEB EKYS sonuçları açıklandı
09 Nisan 2020 15:06