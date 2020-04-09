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İngiltere'de 24 saatte 881 hasta hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 oldu
 09 Nisan 2020 19:08
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İngiltere'de 24 saatte 881 hasta hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 881 artarak 7 bin 978 olurken, henüz zirvenin görülmediği bildirildi.

Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 97'den 7 bin 978'e çıktığını açıkladı. Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının 16 bin 784 olduğunu duyurdu.

Bugün acil durum kabine toplantısına (Cobra) başkanlık ettiğine dikkati çeken Raab, kısmi karantina uygulanmasına devam edilmesinin önemine vurguladı.

Hükümetin kısmi karantinanın sonuçlarını tam olarak öğrenmeye çalıştığını, ilk değerlendirmelerin salgınla mücadeleye olumlu etkisi olduğunu gösterdiğini söyleyen Raab, "Virüste henüz tepe noktasına ulaşmadık, bu yüzden uyguladığımız önlemleri kaldırmak için hala çok erken." dedi.

En önemli önceliğin hala hayat kurtarmak ve koronavirüsün yayılmasını durdurmak olduğunu belirten Raab, "Elde ettiğimiz ilerlemeleri kaybetmemeliyiz, pek çok insanın yaptığı fedakarlıkların boşa gitmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun bakımda üçüncü geceyi geçiren Başbakan Johnson'ın iyileşmeye devam ettiği ve moralinin yerinde olduğu belirtildi.

- Hükümet Kovid-19 planında geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Kovid-19 testleri, İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için pazar akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda oksijen tedavisi uygulanan Johnson'ın solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise iyileşmişti.
Anadolu Ajansı
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