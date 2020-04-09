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Sağlık Bakanlığı: 96 hastamız daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 2142 oldu.
 09 Nisan 2020 19:21
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Sağlık Bakanlığı: 96 hastamız daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.

Bugün 96 hasta hayatını kaybetti. Vaka sayısı 42 bin 282'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 1.017'ye yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı ise 2.142 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Sosyal medya hesabından; 'Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.' dedi.

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 ölüm, 289 yeni tanı)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 ölüm, 293 yeni tanı)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 ölüm, 343 yeni tanı)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 ölüm, 561 yeni tanı-5.035 test)
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 ölüm, 1.196 yeni tanı - 7.286 test)
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 ölüm, 2.069 yeni tanı- 7.533 test)
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 ölüm, 1.704 yeni tanı- 7.641 test)
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 ölüm, 1.815 yeni tanı- 9.982 test)
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 ölüm, 1.610 yeni tanı- 11.535 test)
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 ölüm, 2.704 yeni tanı- 15.442 test)
1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 ölüm, 2.148 yeni tanı- 14.396 test)
2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 ölüm, 2.456 yeni tanı- 18.757 test)
3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 ölüm, 2.786 yeni tanı- 16.160 test)
4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 ölüm, 3.013 yeni tanı- 19.664 test)
5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (74 ölüm, 30135 yeni tanı- 20.065 test)
6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 ölüm, 3.148 yeni tanı- 21.400 test)
7 Nisan 34.109 vaka, 725 ölüm (76 ölüm, 3.892 yeni tanı- 20.023 test)
8 Nisan 38.768 vaka, 812 ölüm (87 yeni ölüm, 4.117 yeni tanı - 24 bin 900 test - Toplam test sayısı 247.768
9 Nisan 42.282 vaka, 908 ölüm (96 yeni ölüm, 4.056 yeni tanı) - 28 bin 578 yeni test sayısı - Toplam test sayısı 276.338

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