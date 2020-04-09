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İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G. adliyeye sevk edildi.
 09 Nisan 2020 19:12
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İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Ekrem İmamoğlu ölümle tehdit edildi! Emniyetin kılı kıpırdamıyor" başlıklı haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat'ın, 28 Mart'ta müdürlüğe gelerek, 27 Mart'ta müvekkilinin elektronik posta yoluyla tehdit edildiği beyanında bulunduğu anlatılan açıklamada, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Savcılığının konuyla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı. Açıklamada, 28 Mart'ta, savcılık talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, bahse konu şüpheli T.G.'nin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek ikametinin bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçildiği ancak ikamette farklı kişilerin oturduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Şüphelinin SGK kayıtlı çalışan olmadığı, değişik tarihlerde 21 farklı ilde konaklama kaydının bulunduğu ve yurt dışına çıkış yapmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin, aile yakınları üzerinden yapılan arama çalışmaları neticesinde, dün Ankara'da yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şüphelinin ikametinde arama yapılması, dijitallerine el konulması ve İstanbul iline getirilmesi talimatları doğrultusunda şüphelinin İstanbul'a getirildiği ve adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Başsavcılıktan 'İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs' haberine açıklama

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanlarına sağlanan koruma hizmetlerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de sağlanmaktadır. Emniyet teşkilatı gibi görevini canla başla yapan güzide bir devlet kurumunun haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratılma gayretleri kamuoyunun takdirine arz olunur."

Bu arada, emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüpsultan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli T.G. adliyeye sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı
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