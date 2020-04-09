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Ordu ve Giresun arasındaki köy yolu kapatıldı

Giresun'un Piraziz ilçesi ile Ordu'nun Gülyalı ilçesini birbirine bağlayan köy yolu, vatandaşların geçiş yapmasını önlemek amacıyla moloz dökülerek kapatıldı.
 09 Nisan 2020 19:38
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Ordu ve Giresun arasındaki köy yolu kapatıldı

Giresun'un Piraziz ilçesi ile Ordu'nun Gülyalı ilçesini birbirine bağlayan köy yolu, vatandaşların geçiş yapmasını önlemek amacıyla moloz dökülerek kapatıldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışın 15 gün süreyle durdurulmasının ardından Piraziz ilçesinden Ordu iline geçişler olduğu bilgisi Kaymakamlığa ulaştı.

Bunun üzerine Piraziz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararla Piraziz ilçesi Güneyköy köyü sınırları içerisinde kalan yola Ordu ili Kestane Mahallesi'ne geçişi önlemek amacıyla moloz döküldü. Böylece Giresun ve Ordu arasındaki alternatif giriş çıkış sağlanan köy yolunda araç geçişleri engellendi.
Anadolu Ajansı
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