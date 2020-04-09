İtalya'da son 24 saatte 610 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
|09 Nisan 2020 19:40
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