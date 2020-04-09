Ankara'da gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara'da Altındağ ilçesinde yağmur sularının doldurduğu gölete yüzmeye giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesi İskitler'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birkaç arkadaş çocuk yüzmek için yağmur sularının doldurduğu çukura geldi. Yüzmeye başlayan çocuklar bir süre eğlendikten sonra R.K.A. isimli arkadaşlarının boğulduğunu fark etti. O sırada çocuklar R.K.A.'yı çekip kurtardı. İkinci kez suya giren çocuklar bu sefer ilki kadar şanslı olamadı. R.K.A. yine suda çırpınmaya başladı ama bu sefer arkadaşları tarafından kurtarılamadı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen ambulans ve polise haber verdi.

Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. R.K.A.'nın cansız bedenini itfaiye erleri çıkardı. Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayla ilgili tahkikat başlattı.