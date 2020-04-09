1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.
 09 Nisan 2020 20:08
Yazdır
Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Güleç Mahallesi kırsalında dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili oldukları değerlendirilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Bir şüphelinin yakalanması için de operasyon sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 el yapımı patlayıcı ele geçirildi
09 Nisan 2020 12:31		 Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk üç ayında büyük darbe
09 Nisan 2020 11:25
Dünya virüs ile mücadeledeyken PKK kalleşçe saldırıya devam etti
09 Nisan 2020 06:11		 MİT'ten nokta operasyon... Sapık terörist 'Zinar' öldürüldü
08 Nisan 2020 16:29
PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı
08 Nisan 2020 14:36		 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kulp'taki saldırıyı kınadı
08 Nisan 2020 14:23
PKK Kulp'ta yine odun toplamaya giden köylüleri hedef aldı
08 Nisan 2020 12:39		 Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi
08 Nisan 2020 11:35
PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
08 Nisan 2020 10:15		 PKK, öldürülen örgüt yöneticisinin ölümünü 8 ay gizledi
08 Nisan 2020 09:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - 128 yıllık bina koronavirüs hastalarına hizmet verecek21:06 - 'Bu hızla gidersek 6 günde vaka sayısı iki katına çıkar'21:01 - Tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi20:56 - Emniyet Genel Müdürü'nden 'Polis Haftası' mesajı20:51 - 'Koronavirüs testleri için 24 saat çalışıyorlar20:46 - Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla görevine döndü20:41 - Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok20:36 - Almanya'da koronavirüsten 7 Türk daha hayatını kaybetti20:31 - Pandemi İzolasyon Takip Sistemi nasıl çalışacak?20:26 - Fransa'da ölenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi
20:21 - Koronavirüs hastalarına yemek servisi robot ile yapılıyor20:16 - 'Ücretsiz izne çıkarılanlara 1177 lira ödenecek'20:12 - Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'öykü yazın' çağrısı20:08 - Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı20:04 - Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar burada sterilize ediliyor20:00 - Emekli öğretmen ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı19:56 - Tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye para cezası19:51 - Ankara'da gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs salgını sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini beğeniyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına 'Aklın varsa çıkma' yazdı
Sağlık Bakanı duyurmuştu... Takip uygulaması başladı
Burun kıllarının koronayı önlemede etkisi var mıdır?
İçişleri Bakanlığı'ndan 'özel gereksinim' genelgesi
Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti
Sağlık Bakanlığı: 96 hastamız daha hayatını kaybetti
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
motorine 15 kuruş zam 1
Toplum bilimi kurulu 2
Pizza 2
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 5
suriyeli kadının altız doğurması 4
feyza altun 1
Gereksiz hastane gitmeleri 4
SON İLANLAR
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam