Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
|09 Nisan 2020 20:08
|Yazdır
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Güleç Mahallesi kırsalında dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili oldukları değerlendirilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem başlatıldığı da öğrenildi.
Bir şüphelinin yakalanması için de operasyon sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 el yapımı patlayıcı ele geçirildi
09 Nisan 2020 12:31
|Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk üç ayında büyük darbe
09 Nisan 2020 11:25
|Dünya virüs ile mücadeledeyken PKK kalleşçe saldırıya devam etti
09 Nisan 2020 06:11
|MİT'ten nokta operasyon... Sapık terörist 'Zinar' öldürüldü
08 Nisan 2020 16:29
|PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı
08 Nisan 2020 14:36
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kulp'taki saldırıyı kınadı
08 Nisan 2020 14:23
|PKK Kulp'ta yine odun toplamaya giden köylüleri hedef aldı
08 Nisan 2020 12:39
|Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski askerin 15 yıla kadar hapsi istendi
08 Nisan 2020 11:35
|PKK Diyarbakır'da 5 sivil vatandaşı şehit etti
08 Nisan 2020 10:15
|PKK, öldürülen örgüt yöneticisinin ölümünü 8 ay gizledi
08 Nisan 2020 09:49