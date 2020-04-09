Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'öykü yazın' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek oyku yarışmasına katılmaları çağrısında bulunarak, "Hayallerinizin öyküsünü yazın. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde kitaplaştıralım." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul ogrencileri arasında serbest konulu, öğrencilerin hayallerini iceren oyku yazma yarışması düzenlenecek.

Ogrencilerin yazdığı oykuler, en gec 12 Nisan'a kadar elektronik posta veya telefon aracılıgıyla ogretmenlere ulastırılacak. Gönderilen eserler arasından Bakanlık Komisyonu tarafından belirlenecek 100 eser, 23 Nisan'ın 100'üncü yılı dolayısıyla olusturulacak oyku kitabında yer alacak.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayalleri kocaman çocuklarıma bir çağrım var; Hayallerinizin öyküsünü yazın. Sınıf öğretmenlerinize ya da Türkçe öğretmenlerinize gönderin. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde kitaplaştıralım. Hayalleriniz kütüphanelere girsin." ifadelerini kullandı.