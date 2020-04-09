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Pandemi İzolasyon Takip Sistemi nasıl çalışacak?

Koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında, Kovid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından "Pandemi İzolasyon Takip Projesi" (İTP) oluşturuldu.
 09 Nisan 2020 20:31
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Pandemi İzolasyon Takip Sistemi nasıl çalışacak?

Koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında, Kovid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından "Pandemi İzolasyon Takip Projesi" (İTP) oluşturuldu.

Peki, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile amaçlanan nedir? Koronavirüs salgınının yayılması nasıl engellenecek? Proje neden önemli, nasıl uygulanacak? Elde edilen veriler nasıl işlenecek? İşte "Pandemi İzolasyon Takip Projesi" hakkında merak edilen tüm soruların cevapları.

Memurlar.Net
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