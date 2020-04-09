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Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla görevine döndü

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına müdahale ettiği sırada virüs kapan hemşire, tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde görevine döndü.
 09 Nisan 2020 20:46
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Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla görevine döndü

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına müdahale ettiği sırada virüs kapan hemşire, tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde görevine döndü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, pandemi servisi hemşiresi 24 yaşındaki Hatime Karakuş'a, yaklaşık 10 gün önce görev yaptığı hastanede Kovid-19 hastalığı belirtilerini göstermesi üzerine test yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan hemşire, bağlı bulunduğu hastanede tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 10 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Karakuş, fedakarlık örneği göstererek görevine döndü.

Genç hemşire, göreve döndüğü ilk gün arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

İl Sağlık Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün Ahmet, Derya; bugün Hatime Karakuş. Kahramanlar sadece isim değiştirir ruhları hep aynıdır" ifadeleri ile Hatime Karakuş ve göreve dönen sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Rize'de daha önce koronavirüsü yenen hemşire Derya Yazıcı ve Ahmet Uysal da görevlerine dönmüştü. Karakuş, Rize'de göreve dönen üçüncü sağlık çalışanı oldu.

Öte yandan, Vali Kemal Çeber de fedakarlığından dolayı Karakuş'a, hediye vererek teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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