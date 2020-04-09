Tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi
|09 Nisan 2020 21:01
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Isparta'da Kovid-19 tedavileri tamamlanan 39 umreci daha memleketlerine gönderildi. Kentten tahliye edilen vatandaşların sayısı 472'ye çıktı.
Suudi Arabistan'daki umre ziyareti sonrası Türkiye'ye dönen 586 vatandaş, 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina alındı. Karantina altındaki vatandaşlardan Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve kentteki hastanelerde tedavi edildikten sonra korona virüsten kurtulan kişilerin memleketlerine gönderilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda tedavileri sonrasında Kovid-19 testleri negatif çıkan 39 kişi daha evlerine gönderildi. Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na gelen 2 otobüs ile 39 vatandaş, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.
"Vatandaşlarımız tedbirlere uysunlar"
Isparta'da kendilerine çok iyi bakıldığını belirten Mahmut Çakmak, "Devletimizden Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bize burada dört dörtlük baktılar. Hiçbir eksikliğimiz olmadı. Vatandaşlarımız tedbirlere uysunlar. İnşallah bu süreci atlatacağız" dedi.
Abdullah Korkmaz da 22 gündür Isparta'da olduğunu belirterek, 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Korkmaz, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.
Toplam 472 kişi tahliye edildi
Bugün tahliye edilen 39 kişi ile birlikte Isparta'dan memleketlerine gönderilen umreci sayısı 472'ye ulaştı.
Öte yandan umrecilerden 110 kişinin de önümüzdeki günlerde test sonuçlarına göre tahliye edileceği öğrenildi.
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