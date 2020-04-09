İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

EMEKLİ ÖĞRETMENLERİN KİMLİK KARTI VE YEŞİL PASAPORT SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta iken emekli olan personelden, emekli oldukları ilden farklı bir ilde ikamet edenlere, ikamet ettikleri ilde emekli kimlik kartı ve yeşil pasaport verilebilmesi için MEBBİS modülünde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.