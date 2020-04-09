1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G.'nin tutuklanmasına karar verildi.
 09 Nisan 2020 21:21
Yazdır
İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli T.G. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli T.G.'nin "tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aranan şüpheli T.G. dün Ankara'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, akşam saatlerinde adliyeye getirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gezi davası kararına savcıdan itiraz
09 Nisan 2020 18:53		 Zimmetten yargılanan banka görevlisine hapis cezası
09 Nisan 2020 14:48
Güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı
05 Nisan 2020 16:37		 Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
04 Nisan 2020 08:45
'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı
03 Nisan 2020 21:00		 Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ünlü türkücüye hapis cezası
31 Mart 2020 10:17
Ceren Özdemir'in katili ikinci kez hakim karşısında
31 Mart 2020 09:48		 Anestezi teknikeri sevgilisini öldüren Doktor'dan 'koronavirüs' talebi
31 Mart 2020 08:20
Türkiye Cumhuriyetine küfür eden 2 öğrenci tutuklandı
30 Mart 2020 21:09		 112 sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslar tutuklandı
29 Mart 2020 20:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:48 - Mahallenin bakkal borcunu ödedi, veresiye defterini yaktı22:43 - Köy okulu öğretmenleri öğrencilerini yalnız bırakmadı22:37 - Öğretmen ve veliler 'online veli toplantısı'nda buluştu22:31 - İletişim Başkanlığı, Dünya'daki vaka sayısını açıkladı22:27 - Arap dünyasında koronavirüsten ölümler artıyor22:22 - Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağılayan kişiye soruşturma22:17 - PepsiCo, 12 milyon TL'nin üzerinde katkı yapacak22:13 - IMF Başkanı: En kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz22:08 - Bursa'da koronavirüsü yenen 3 hasta taburcu oldu22:04 - Yalova'da Ro-Ro gemilerinde artık yolcu taşınamayacak
22:00 - MEB'den, aylıksız izindeki öğretmenlerin dönüşüne dair önemli yazı21:51 - 'Dünya eşi görülmemiş bir krizle başa çıkmaya çalışıyor'21:46 - Karantina yurtlarında kalanlardan teşekkür mektubu21:41 - Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine el dezenfektanı dağıtacak21:36 - Rektör'den tartışma yaratacak koronavirüs açıklaması21:31 - İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakımdan çıktı21:26 - Sağlıkçılar için mobil numune alma kabini üretiliyor21:21 - İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs salgını sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini beğeniyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına 'Aklın varsa çıkma' yazdı
MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
Sağlık Bakanı duyurmuştu... Takip uygulaması başladı
Burun kıllarının koronayı önlemede etkisi var mıdır?
İçişleri Bakanlığı'ndan 'özel gereksinim' genelgesi
Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti
Sağlık Bakanlığı: 96 hastamız daha hayatını kaybetti
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
konuşmak 1
motorine 15 kuruş zam 1
kronik hastalık 1
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 1
gram altın 2
la casa de papel 2
mem.net sözlük cafe 4
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 5
memurlar.netten mesaj almak 1
SON İLANLAR
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam