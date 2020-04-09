MEB'den, aylıksız izindeki öğretmenlerin dönüşüne dair önemli yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, aylıksız izindeyken dönmek isteyen öğretmenlerin taleplerine yönelik olarak bir il milli eğitim müdürlüğüne görüş verdi.

Görüş yazısında, aylıksız izinden dönüşlerde idarelerin takdir hakkı olduğu, Valiliklerin de, okulların Covid-19'dan dolayı tatil olduğunu gözönüne alarak geri dönüş taleplerini değerlendirmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ayrıca, aylıksız izinden dönen öğretmenlerin herhangi bir ders görevi olamayacağı için bu öğretmenlere ek ders ücreti ödenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

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